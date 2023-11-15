15 ноября, 17:03

Вице-президент Венесуэлы защитила в суде ООН право на референдум по спору с Гайаной

Представители Гайаны ранее призвали остановить запланированный на 3 декабря референдум, который, как они считают, позволит Венесуэле силой захватить Гайану-Эссекибо

КАРАКАС, 15 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес защитила право на проведение консультативного референдума по территориальному спору с Гайаной.

"Тема Гайаны-Эссекибо имеет важнейшее национальное значение, и консультативный референдум, который обязательно состоится, является выражением нашей демократической модели", - заявила Родригес в выступлении в Международном суде ООН в Гааге, сообщает телеканал Venezolana de Television.

"Венесуэла не позволит Гайане нападать на нашу конституцию", - отметила Родригес. Она указала, что обращение Гайаны в Международный суд ООН по вопросу проведения референдума в Венесуэле не только отвлекает внимание суда от важных вопросов, входящих в его компетенцию, но и "пытается отменить нашу конституцию".

"Гайана показала, что в действительности - это государство агрессор, а венесуэльцы жаждут проголосовать в защиту Эссекибо", - подчеркнула Родригес.

Представители Гайаны призвали во вторник Международный суд ООН остановить запланированный на 3 декабря референдум, который, как они считают, позволит Венесуэле силой захватить Гайану-Эссекибо.

Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью сообщила, что решение по референдуму будет принято в ближайшее время и передано сторонам, обратившимся к суду.

Конфликт между странами

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже много лет. Данная территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек. Спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года. 

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