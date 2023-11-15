15 ноября, 16:29,
обновлено 15 ноября, 17:41
Саммит АТЭС

Сотни человек участвуют в акциях протеста у центра, где идет саммит АТЭС в Сан-Франциско

Они выкрикивают лозунги против крупных корпораций, требуют принятия мер по противодействию изменению климата, а также прекращения насилия в Палестине

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Сотни людей принимают участие в акциях протеста против проведения в Сан-Франциско саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), они собрались в нескольких местах у ограды вокруг Москоне-центра, где проходит форум, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протесты организованы коалицией "Нет АТЭС" (No to APEC Coalition), которая объединяет более ста общественных организаций, в том числе антивоенных, природозащитных, левого толка, связанных с профсоюзами и поддерживающих Палестину. Демонстранты ранее заявили о намерении препятствовать работе делового саммита АТЭС, в котором должны принять участие главы и представители крупных компаний, включая Google, General Motors, Johnson & Johnson, Microsoft, Pfizer и Visa.

Не менее семи групп общей численностью несколько сотен демонстрантов собрались в разных местах у ограды вокруг центра. Они скандируют лозунги против крупных корпораций, требуют принятия мер по противодействию изменению климата и прекращению насилия в секторе Газа. Перед началом одной из акций организаторы попросили ее участников воздержаться от порчи собственности и сообщили, что нужно делать в случае задержания.

Протесты проходят мирно. В беседе с корреспондентом ТАСС манифестанты уточнили, что надеются растянуться цепью по периметру ограды, возведенной вокруг центра. Однако сейчас их для этого слишком мало. Ожидается, что в течение дня будут прибывать новые группы.

Представитель "Нет АТЭС" Патрик Невада ранее сообщил ТАСС, что активисты намерены совершить "акт гражданского неповиновения" и ожидают противодействия со стороны полиции. Он заверил, что демонстранты будут действовать "в рамках закона".

С одной из сторон Москоне-центра двухметровая решетчатая ограда увешана китайскими флагами. Во вторник в городе провели несколько демонстраций как в поддержку Китая, так и против него.

Саммит на фоне протестов

12 ноября демонстранты колонной прошли по улицам Сан-Франциско по направлению к Москоне-центру. Согласно планам организаторов, кульминацией должно было стать появление манифестантов непосредственно у здания центра, однако полиция тогда перекрыла несколько улиц и стянула дополнительные силы в этот район.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид ранее, отвечая на вопрос ТАСС, заявила, что ожидает в городе проведения акций протеста в преддверии саммита. Она предупредила, что власти "не потерпят никакого насилия и уничтожения собственности" во время демонстраций.

Участники коалиции "Нет АТЭС" считают, что реализация торговых договоренностей, обсуждаемых на форуме, серьезно увеличивает влияние транснациональных корпораций и ведет к оттоку рабочей силы за рубеж и росту безработицы в США, а также ускоряет глобальное потепление. Кроме того, представители объединения полагают, что вашингтонская администрация использует форум АТЭС для навязывания различным странам своей повестки и нападок на другие государства, что повышает уровень угрозы международного конфликта. 

Теги:
СШАСаммит АТЭС
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