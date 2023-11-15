В США заявили, что средства в бюджете страны на оказание помощи Киеву почти закончились

Отсутствие помощи США пагубно скажется на обороноспособности Украины, считают в Белом доме

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины. С таким заявлением выступил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Средства, на которые у нас есть полномочия, средства, которые нам доступны, заканчиваются. И это будет сопровождаться пагубным воздействием на способность Украины продолжать защищаться", - отметил представитель Белого дома, комментируя отсутствие согласия со стороны Конгресса США на оказание дальнейшей помощи, в том числе военной, Киеву.

Как подтвердил Кирби, вашингтонская администрация считает безотлагательным свой переданный Конгрессу запрос на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для оказания помощи Украине. При этом он признал, что Вашингтону приходится теперь сокращать номенклатуру и объемы военной помощи Киеву, что никакого плана Б у США нет. "Взлетно-посадочная полоса становится все короче и короче в плане нашей способности поддерживать Украину таким же образом, как ранее. Это [имевшееся] финансирование иссякает. Нам теперь приходится принимать трудные решения по каждому пакету, вы могли это заметить. Многие эти пакеты военной помощи, направленные в последние пару недель или около того, меньше, чем были прежде, так как мы стараемся скрупулезно использовать остающиеся средства. Другого выхода нет, мы должны иметь дополнительное финансирование для Украины <...>", - сказал сотрудник СНБ.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Целый ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.