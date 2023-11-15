15 ноября, 17:03

США рассчитывают на продуктивную встречу Байдена и Си Цзиньпина

Переговоры в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом Си Цзиньпина и Джо Байдена после вступления последнего в должность президента США, но лишь второй их очной встречей

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает на то, что встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином будет продуктивной и послужит дальнейшей коммуникации. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы все ожидаем, что сегодня состоится продуктивная дискуссия, которая, возможно, послужит толчком для дальнейшей коммуникации и диалога между нашими командами в будущем", - заявил он.

Переговоры в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом Си Цзиньпина и Байдена после вступления последнего в должность президента США, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября, российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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