15 ноября, 16:55,
обновлено 15 ноября, 17:23

Госдеп утверждает, что российским миротворцам в Карабахе надо найти замену

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил о готовности Вашингтона предложить альтернативу

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США полагает, что российским миротворцам в Нагорном Карабахе необходимо найти замену. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"В настоящее время там присутствуют российские войска, это их первый срок, согласно заявлению о прекращении огня 2020 года. Если для этих стран [Армении и Азербайджана] существует альтернатива, участия российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы", - утверждал дипломат, выступая в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. "Нужно, чтобы российские миротворцы ушли после истечения пятилетнего срока - через полтора года", - добавил он.

По словам помощника госсекретаря, США готовы предложить альтернативу миротворцам РФ. "Лучший подход - предоставить обеим странам альтернативу - работать с нами и с Западом", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия и российские миротворцы реально вовлечены в процесс урегулирования в Нагорном Карабахе по сравнению со "словесными интервенциями" США. Москва с момента очередного обострения 19 сентября ситуации в Нагорном Карабахе призывала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. Именно при участии российского миротворческого контингента, как сообщало 20 сентября Минобороны Азербайджана, были достигнуты договоренности о приостановке начатых Баку 19 сентября антитеррористических мероприятий в Карабахе. 27 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы обеспечили доставку более 44 т гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха. Авиация российских миротворцев также помогала в эвакуации пострадавших при взрыве топлива в Нагорном Карабахе. 

Теги:
АзербайджанАрменияСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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