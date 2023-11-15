15 ноября, 17:00

СМИ: в Греции арестовали экс-советника Азарова

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Греции арестовали, предположительно, Николая Петренко, работавшего советником украинского премьера Николая Азарова. Об этом сообщило украинское издание "Бабель".

Ранее в среду греческий информационный портал newsit.gr сообщил, что власти страны арестовали гражданина Украины, являющегося руководителем и акционером компании по производству технологических продуктов, поставлявшей оборонные материалы украинским вооруженным силам. На арест был выдан международный ордер. По данным портала, 58-летний украинец получил 1,123 млн евро от украинского правительства на приобретение систем обороны для армии, присвоил эти средства и приехал в Грецию.

Позже информацию подтвердили в офисе генерального прокурора Украины и сообщили, что сейчас готовятся необходимые документы для направления запроса о выдаче задержанного украинской стороне. При этом в ведомстве не уточнили имя подозреваемого.

Как указали в "Бабеле", Петренко состоит в запрещенной ныне на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее офис генпрокурора сообщил о предъявлении Азарову, возглавлявшему правительство страны в 2010-2014 гг., обвинений в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность. В частности, экс-премьера обвиняют в создании телеграм-канала, где якобы размещаются публикации пропагандистского характера, формирующие в обществе "антиукраинские настроения". 

Теги:
Греция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация