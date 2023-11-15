СМИ: в Греции арестовали экс-советника Азарова

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Греции арестовали, предположительно, Николая Петренко, работавшего советником украинского премьера Николая Азарова. Об этом сообщило украинское издание "Бабель".

Ранее в среду греческий информационный портал newsit.gr сообщил, что власти страны арестовали гражданина Украины, являющегося руководителем и акционером компании по производству технологических продуктов, поставлявшей оборонные материалы украинским вооруженным силам. На арест был выдан международный ордер. По данным портала, 58-летний украинец получил 1,123 млн евро от украинского правительства на приобретение систем обороны для армии, присвоил эти средства и приехал в Грецию.

Позже информацию подтвердили в офисе генерального прокурора Украины и сообщили, что сейчас готовятся необходимые документы для направления запроса о выдаче задержанного украинской стороне. При этом в ведомстве не уточнили имя подозреваемого.

Как указали в "Бабеле", Петренко состоит в запрещенной ныне на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее офис генпрокурора сообщил о предъявлении Азарову, возглавлявшему правительство страны в 2010-2014 гг., обвинений в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность. В частности, экс-премьера обвиняют в создании телеграм-канала, где якобы размещаются публикации пропагандистского характера, формирующие в обществе "антиукраинские настроения".