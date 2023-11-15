15 ноября, 17:13,
обновлено 15 ноября, 17:15
Санкции в отношении России

Чехия внесла в санкционный список Госзагрансобственность

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Hannah McKay/ Pool Photo via AP
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский
© Hannah McKay/ Pool Photo via AP

Как заявили в МИД республики, любая коммерческая деятельность этого предприятия "отныне является нелегальной"

ПРАГА, 15 ноября. /ТАСС/. Чехия внесла в национальный санкционный список Госзагрансобственность. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания правительства республики министр иностранных дел страны Ян Липавский.

"Любая коммерческая деятельность [этого] предприятия, включая сдачу [объектов недвижимости] в аренду, отныне является нелегальной", - сказал Липавский.

В новость была внесена правка (20:20 мск) - исправлено написание названия российского учреждения, верно - Госзагрансобственность.
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Теги:
ЧехияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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