Чехия внесла в санкционный список Госзагрансобственность

Как заявили в МИД республики, любая коммерческая деятельность этого предприятия "отныне является нелегальной"

ПРАГА, 15 ноября. /ТАСС/. Чехия внесла в национальный санкционный список Госзагрансобственность. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания правительства республики министр иностранных дел страны Ян Липавский.

"Любая коммерческая деятельность [этого] предприятия, включая сдачу [объектов недвижимости] в аренду, отныне является нелегальной", - сказал Липавский.

В новость была внесена правка (20:20 мск) - исправлено написание названия российского учреждения, верно - Госзагрансобственность.

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