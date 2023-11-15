ООН заявила об обеспокоенности ситуацией вокруг больницы "Аш-Шифа" в Газе

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что больницы не должны быть местом ведения боевых действий

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. ООН крайне обеспокоена ситуацией с больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа, больницы не должны становитьcя местом ведения боевых действий.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В среду утром армия Израиля сообщила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в больнице "Аш-Шифа". "Мы очень обеспокоены тем, что наблюдаем. Для нас очевидно, что больницы ни при каких условиях не должны быть местом ведения боевых действий, они защищены международным гуманитарным правом", - сказал Дюжаррик.