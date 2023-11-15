15 ноября, 17:53
Военная операция на Украине

Зеленский заявил о недостаточном объеме подготовки украинских пилотов F-16

Президент Украины при этом отметил, что Киев испытывает дефицит летчиков, поэтому не может направить одновременно большое их количество за границу для обучения

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на расширение миссий для обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16, так как нынешние объемы подготовки недостаточны.

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"Что касается F-16, тренировочные миссии начались. Они пока что, с моей точки зрения, минимальные. Мы хотим это ускорить и увеличить", - сказал Зеленский на встрече с журналистами из стран Африки, видеозапись которой опубликована в его Telegram-канале.

В то же время президент отметил, что Украина испытывает дефицит летчиков, поэтому не может направить одновременно большое их количество за границу для обучения. По его словам, отсутствие в стране опытных летчиков может привести к утрате имеющегося у Украины флота военных самолетов.

Официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил во вторник, что летчики еще не проходят обучение в центре подготовки пилотов для истребителей F-16, официально открывшемся в понедельник в Румынии. При этом Игнат отметил, что пилоты с Украины проходят обучение в других странах, в том числе в США и Великобритании. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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