Глава Еврокомиссии отправится в Египет и Иорданию 18 ноября

Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, также у нее запланирован прием у короля Иордании Абдаллы II в Аммане

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 18 ноября отправится с визитом в Египет и Иорданию. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Сначала она встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире, а затем отправится в регион Синай, чтобы приветствовать прибытие гуманитарной помощи ЕС", - говорится в сообщении, размещенном на странице Мамера в соцсети X (ранее Twitter).

У главы ЕК также запланирован прием у короля Иордании Абдаллы II в Аммане.

15 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении председателя исполнительного органа ЕС посетить Египет. По его данным, в ходе визита фон дер Ляйен планирует предложить Каиру план помощи, включая инвестиции в размере €9 млрд, чтобы смягчить последствия эскалации палестино-израильского конфликта для экономики страны.