15 ноября, 17:59

Глава Еврокомиссии отправится в Египет и Иорданию 18 ноября

Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, также у нее запланирован прием у короля Иордании Абдаллы II в Аммане

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 18 ноября отправится с визитом в Египет и Иорданию. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Сначала она встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире, а затем отправится в регион Синай, чтобы приветствовать прибытие гуманитарной помощи ЕС", - говорится в сообщении, размещенном на странице Мамера в соцсети X (ранее Twitter).

У главы ЕК также запланирован прием у короля Иордании Абдаллы II в Аммане.

15 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении председателя исполнительного органа ЕС посетить Египет. По его данным, в ходе визита фон дер Ляйен планирует предложить Каиру план помощи, включая инвестиции в размере €9 млрд, чтобы смягчить последствия эскалации палестино-израильского конфликта для экономики страны. 

Теги:
ИорданияЕгипетАбдалла II (король Иордании)Сиси, Абдель Фаттах, ас-Фон дер Ляйен, Урсула
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация