Politico: ФРГ предлагала передать под контроль ООН сектор Газа после окончания конфликта

Этот сценарий один из пяти, которые предложила Германия, сообщило издание

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Германия предлагала передать ООН контроль над сектором Газа после окончания конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на документ.

Как следует из документа, Германия заявила, что ООН может взять под свой контроль сектор Газа, как только закончится конфликт. Этот сценарий один из пяти, которые предложила ФРГ, сообщает издание. Он означает "интернационализацию Газы под эгидой ООН (и региональных партнеров)" с "тщательно организованным переходом" к палестинскому самоуправлению, "в идеале" посредством выборов "и в сочетании с международным соглашением", пишет Politico. Но германская сторона отмечает, что "этот сценарий потребует значительных политических и финансовых инвестиций, а также международной коалиции для решения вопросов безопасности вместе с ООН".

Как заявили некоторые дипломаты изданию, предложение Германии пока не получило поддержки. Один из них даже назвал документ "мертворожденным", пишет Politico.