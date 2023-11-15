15 ноября, 18:17
Палестино-израильский конфликт

Трюдо пришлось прервать ужин в ресторане из-за протестов в поддержку палестинцев

В ходе стычки с протестующими пострадала сотрудница полиции

ОТТАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден прервать ужин в одном из ресторанов Ванкувера, после того как в него зашла группа протестующих, требовавшая от властей страны более активно выступать за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газета National Post.

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Инцидент произошел во вторник поздно вечером. На размещенном видеоролике можно увидеть, как Трюдо в сопровождении охраны спешно покидает ресторан. Протестующие при этом скандируют лозунги "Позор тебе", "Кровь на твоих руках", "Ты убиваешь детей" и "Немедленное прекращение огня".

Газета указывает, что протестующие также размахивали палестинскими флагами. В итоге к ресторану, расположенному в китайском квартале Ванкувера, были направлены 100 сотрудников полиции. В ходе стычки с протестующими пострадала сотрудница полиции, которую ударили в лицо. Ей потребовалась госпитализация. Нападавший задержан.

Трюдо во вторник прибыл в Ванкувер, откуда утром в среду вылетел в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС. 

Теги:
КанадаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрюдо, Джастин
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