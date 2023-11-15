15 ноября, 18:17

Госдеп: ближайшие недели станут решающими для соглашения Армении и Азербайджана

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен напомнил, что стороны встречались много раз

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Ближайшие несколько недель станут решающими для процесса заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Такое мнение выразил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Следующие несколько недель станут решающими для проверки готовности сторон перейти от намерений к соглашению. Потому что, как мы знаем, "да" - это слово, которого труднее всего добиться на переговорах", - сказал дипломат, выступая в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Он напомнил, что стороны встречались много раз. "Мы работаем над заключением мирного соглашения", - добавил помощник госсекретаря.

9 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. 

Теги:
АзербайджанАрменияСША
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