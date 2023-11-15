США и ЕС намерены бороться с перенаправлением предназначенного для Украины оружия

Стороны в совместном заявлении подчеркнули свою приверженность делу противодействия угрозам безопасности

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. США и Евросоюз подтвердили свое стремление активизировать усилия по борьбе с перенаправлением оружия, поставляемого на Украину. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам министерской встречи по внутренним делам и юстиции в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты и Евросоюз подчеркнули свою приверженность делу противодействия угрозам безопасности <...>, в частности работе с Украиной по предотвращению, выявлению и борьбе с перенаправлением и незаконным оборотом огнестрельного и другого стрелкового оружия и легких вооружений", - говорится в сообщении.

27 октября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что около 20% поставляемого Западом Киеву оружия уходит на черный рынок.