Reuters: Иран имеет достаточно урана для создания трех атомных бомб

Как сообщило агентство, с сентября запасы обогащенного до 60% урана в стране выросли до 128,3 кг

ВЕНА, 15 ноября. /ТАСС/. Иран обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его хватило для создания трех атомных бомб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Международного агентства по атомной энергии.

Согласно классификации МАГАТЭ, для производства оружия уран требуется обогатить до 90%, а для атомной бомбы "теоретически достаточно" около 42 кг материала.

Как пишет Reuters, с сентября этого года запасы обогащенного до 60% урана в Иране выросли до 128,3 кг.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявлял, что иранская сторона обогащает уран до 60% и более в ответ на нарушение обязательств некоторых европейских стран в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики. По словам Раиси, Тегеран официально объявил, что эти действия не направлены на получение ядерного оружия.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.