15 ноября, 18:32

Госдепартамент готовит подробный отчет о событиях в Карабахе в сентябре

В ведомстве сообщили, что США будут пользоваться информацией, полученной от международных неправительственных организаций

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США готовит всеобъемлющий отчет о событиях, произошедших в Нагорном Карабахе в сентябре, и их предпосылках. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

"Я хочу заверить комитет, что по поручению госсекретаря мы готовим всеобъемлющий, подробный и прозрачный отчет о том, что произошло не только в те дни, но и в течение нескольких месяцев до того, как мы поручили начать независимое расследование", - сказал дипломат. Он добавил, что США будут пользоваться информацией, полученной от международных неправительственных организаций.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. 

Теги:
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