15 ноября, 18:28,
обновлено 15 ноября, 18:42
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила, что нашла в больнице "Аш-Шифа" технику и штаб ХАМАС

Israel Defense Forces via AP
© Israel Defense Forces via AP

Оборудование и материалы проверяются разведслужбами, сообщил представитель ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают прочесывать здание больницы "Аш-Шифа" в Газе, в ходе операции уже обнаружены вооружение, военное оборудование и командный штаб, принадлежащие палестинскому радикальному движению ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"Мы обнаружили в больнице вооружение, разведданные, военную технику и оборудование. Кроме того, мы обнаружили командный штаб, средства связи, принадлежащие ХАМАС. Оборудование и материалы проверяются нашими разведслужбами", - сказал он на вечернем брифинге.

Хагари добавил, что израильские военные "продолжают прочесывать больницу целенаправленно и на основании разведданных". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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