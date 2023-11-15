Армия Израиля заявила, что нашла в больнице "Аш-Шифа" технику и штаб ХАМАС

Оборудование и материалы проверяются разведслужбами, сообщил представитель ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают прочесывать здание больницы "Аш-Шифа" в Газе, в ходе операции уже обнаружены вооружение, военное оборудование и командный штаб, принадлежащие палестинскому радикальному движению ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы обнаружили в больнице вооружение, разведданные, военную технику и оборудование. Кроме того, мы обнаружили командный штаб, средства связи, принадлежащие ХАМАС. Оборудование и материалы проверяются нашими разведслужбами", - сказал он на вечернем брифинге.

Хагари добавил, что израильские военные "продолжают прочесывать больницу целенаправленно и на основании разведданных".