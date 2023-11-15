15 ноября, 18:34

СМИ: правительство Финляндии планирует закрыть погранпереходы с Россией 16 ноября

Jakob Johannsen/ Anadolu Agency via Getty Images
© Jakob Johannsen/ Anadolu Agency via Getty Images

Как сообщила газета Helsingin Sanomat, решение связано с тем, что ситуация на восточной границе Финляндии изменилась

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Финляндии намерено закрыть погранпереходы на границе с Россией в четверг для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

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По ее информации, причина возможного закрытия заключается в том, что в среду ситуация на восточной границе Финляндии изменилась. Пока неизвестно, планируется ли закрыть все или только некоторые пограничные переходы на границе с РФ.

Правительство должно было принять решение по ограничительным мерам на внеочередном заседании, которое началось в среду в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Однако обсуждение вопроса затянулось, окончательное решение было перенесено на четверг.

Ранее министр внутренних дел страны Мари Рантанен сообщила, что власти Финляндии решили начать подготовительную работу по ограничению движения на границе с Россией. Финская сторона сообщала о прибытии на восточную границу на этой неделе около 60 человек без документов, попросивших убежища. На прошлой неделе их было 71. Как сообщала погранслужба, речь не идет о гражданах РФ, большинство - выходцы с Ближнего Востока. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также допустил возможность закрытия отдельных или даже всех КПП на границе с Россией.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль глубоко сожалеет, что власти Финляндии выбрали путь сознательного дистанцирования от прежних добрых отношений с Россией. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что Финляндия откажется от идеи полностью перекрыть границу между странами. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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