Чехия намерена добиваться санкций против госимущества РФ на европейском уровне

Республика стала первой страной, заморозившей российскую зарубежную недвижимость

ПРАГА, 15 ноября. /ТАСС/. Чехия будет добиваться принятия санкций против российского государственного имущества, подобных уже введенных ей, на европейском уровне. Об этом заявил на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) премьер-министр республики Петр Фиала.

"Правительство сегодня решило, что российское государственное имущество [в Чехии] будет заморожено, - написал он. - Это означает, что РФ не сможет проводить операции с недвижимостью, которой владеет российское правительственное агентство [Госзагрансобственность]. Имущество будет невозможно перевести [на других лиц] или продать. Банковские счета, на которые поступает арендная плата за [использование] этой недвижимости, Россия не сможет использовать. На европейском уровне мы будем добиваться, чтобы подобные шаги предприняли и другие государства".

Чехия стала первой страной, заморозившей российскую зарубежную недвижимость. Эти объекты недвижимости находятся, главным образом, в Праге и Карловых Варах (запад Чехии).

Решение правительства о внесении Госзагрансобственности в национальный санкционный список не распространяется на объекты посольства РФ, которые служат для выполнения дипломатической деятельности. Речь идет о четырех объектах недвижимости, находящихся в собственности России. Это, например, здания посольства и резиденции посла.