Эсминец США сбил йеменский беспилотник в Красном море

Cо стороны США никто не пострадал, сообщили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Американский эсминец Thomas Hudner сбил в Красном море йеменский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.

Как отмечается в заявлении пресс-службы, американские военные "открыли огонь по беспилотнику, вылетевшему из Йемена и двигавшемуся в направлении корабля". "Дрон был уничтожен, со стороны США никто не пострадал", - добавила пресс-служба Пентагона, подчеркнув, что не располагает на данный момент дополнительной информацией об инциденте.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что инцидент произошел утром в среду по местному времени. Агентство подчеркивало, что не располагает данными, нес ли БПЛА какие-либо вооружения.

8 ноября представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что его силы сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над территориальными водами страны. Должностное лицо США подтвердило ТАСС эту информацию.