Британское правительство не отказывается от планов отправки нелегалов в Руанду

Лондон начнет это делать весной 2024 года, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании не отказывается от планов высылать нелегальных мигрантов в Руанду и начнет это делать уже весной следующего года. Об этом заявил на пресс-конференции в Лондоне премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

Ранее в среду Верховный суд Великобритании признал незаконным план правительства по высылке нелегалов в африканскую страну, согласившись с ранее вынесенным решением Апелляционного суда, что такая практика не может быть безопасной. Судьи указали на наличие серьезных "оснований полагать, что просители убежища столкнутся с реальным риском жестокого обращения", если впоследствии их вышлют из Руанды в родные страны. Сунак заявил, что уважает решение суда, хотя и не согласен с ним.

"Мы тщательно готовились ко всем вариантам развития ситуации, поэтому у нас есть готовый проект соглашения [с Руандой], который будет доработан в свете сегодняшнего решения и будет включать необходимые всем сторонам гарантии", - сказал премьер. "Мы завершим начатую работу, представив новое соглашение и новое национальное законодательство. Это снимет остающиеся преграды и позволит нам отправить первые самолеты [с мигрантами в Руанду] весной следующего года, как это и планировалось", - добавил Сунак.

Он подчеркнул, что консервативное правительство не позволит Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) помешать программе депортации после того, как британский парламент утвердит все необходимые законопроекты. Они должны будут гарантировать, что просители убежища, отправленные в африканской страну, будут защищены от высылки оттуда. У них также будет возможность добиться через суд возвращения в Соединенное Королевство.

Ранее в парламенте Сунак намекнул, что Великобритания может выйти из Европейской конвенции по правам человека, чтобы воплотить в жизнь план консервативного правительства по борьбе с нелегальной иммиграцией, который был представлен еще в апреле 2022 года, когда кабинет министров возглавлял Борис Джонсон. Правительственная инициатива предполагает, что все мигранты, незаконно проникшие в Великобританию после 1 января 2022 года, будут депортированы в Руанду, где будут размещены в специализированных центрах и смогут получить убежище. Основная цель этого плана - сократить приток нелегалов, которых организованные преступные группы переправляют в Великобританию из Франции через Ла-Манш на надувных лодках. Придя к власти в октябре прошлого года, Сунак заявил, что решение этой проблемы будет для него приоритетом.

Проблема нелегалов

Согласно подсчетам телеканала Sky News, c 2018 года в королевство прибыли по морю и обратились за убежищем больше 100 тыс. нелегалов. Общее число таких прошений, которые сейчас изучает МВД, превышает 175 тыс. На период рассмотрения прошений беженцев размещают в специальных миграционных центрах, однако там давно не хватает мест. Содержание нелегалов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год. Только на размещение более 50 тыс. нелегальных мигрантов в гостиницах уходит около £6 млн ($7,5 млн) в сутки.