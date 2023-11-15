15 ноября, 19:03,
обновлено 15 ноября, 20:33
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху: операция в больнице "Аш-Шифа" показывает серьезность намерений Израиля

По словам премьер-министра, освобождение больницы указывает на способность страны "идти куда угодно, чтобы полностью победить ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Установление израильской армией контроля над больницей "Аш-Шифа" в Газе показывает серьезность намерений Израиля в отношении палестинской радикальной организации ХАМАС.

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Об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил на встрече в Тель-Авиве с координатором Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгерком.

"Премьер-министр сказал, что освобождение больницы "Аш-Шифа" из-под контроля террористической организации ХАМАС указывает на способность и решимость Израиля идти куда угодно, чтобы полностью победить ХАМАС", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху по итогам встречи.

Как отметили в канцелярии, Нетаньяху и Макгерк обсудили "целый ряд вопросов, касающихся войны, сосредоточившись на освобождении заложников", удерживаемых в Газе. Участие во встрече с израильской стороны приняли советники премьера по вопросам безопасности и внешней политики, министр стратегического планирования Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил вечером в среду, что военные продолжают прочесывать здание больницы "Аш-Шифа". По его словам, в ходе операции обнаружены вооружение, военное оборудование и командный штаб ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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