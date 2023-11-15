15 ноября, 19:48

Венесуэла протестует против добычи нефти ExxonMobil на спорном с Гайаной морском шельфе

Это является нарушением международного права и новой провокацией правительства, заявили в МИД страны

КАРАКАС, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы выразило протест в связи с началом добычи нефти американской компанией ExxonMobil на еще одном месторождении, находящемся на не делимитированном Венесуэлой и Гайаной участке морского шельфа.

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно отвергает объявление правительством Гайаны о начале нефтедобычи <…> на месторождении Payara блока Stabroek, расположенном на морском участке, который предстоит делимитировать, она является нарушением международного права и новой провокацией правительства, находящегося на службе ExxonMobil", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном главой этого ведомства Иваном Хиль в соцсети X (ранее Twitter).

"Венесуэла документально подтверждает незаконность этих действий и неоднократно доводила до сведения правительства Гайаны и Карибского сообщества, что данные действия затрагивают интересы венесуэльского народа и приводят к опасной дестабилизации в регионе", - сообщает МИД.

В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Венесуэла "не признает концессии, предоставленные правительством Гайаны транснациональным компаниям" в неделимитированных морских зонах.

Американская компания ExxonMobil сообщила во вторник о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн. 

Теги:
ГайанаВенесуэла
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация