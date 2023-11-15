Венесуэла протестует против добычи нефти ExxonMobil на спорном с Гайаной морском шельфе

Это является нарушением международного права и новой провокацией правительства, заявили в МИД страны

КАРАКАС, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы выразило протест в связи с началом добычи нефти американской компанией ExxonMobil на еще одном месторождении, находящемся на не делимитированном Венесуэлой и Гайаной участке морского шельфа.

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно отвергает объявление правительством Гайаны о начале нефтедобычи <…> на месторождении Payara блока Stabroek, расположенном на морском участке, который предстоит делимитировать, она является нарушением международного права и новой провокацией правительства, находящегося на службе ExxonMobil", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы, размещенном главой этого ведомства Иваном Хиль в соцсети X (ранее Twitter).

"Венесуэла документально подтверждает незаконность этих действий и неоднократно доводила до сведения правительства Гайаны и Карибского сообщества, что данные действия затрагивают интересы венесуэльского народа и приводят к опасной дестабилизации в регионе", - сообщает МИД.

В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Венесуэла "не признает концессии, предоставленные правительством Гайаны транснациональным компаниям" в неделимитированных морских зонах.

Американская компания ExxonMobil сообщила во вторник о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.