В четырех регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в четырех областях центральной, восточной и северной Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучали более 40 минут в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В Полтавской области предупреждение действовало 52 минуты.

Сообщалось о взрыве в городе Миргороде Полтавской области.

Ранее воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, она продлилась почти 2,5 часа.

В новость были внесены изменения (23:15 мск) - добавлена информация об отмене.