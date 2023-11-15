Макрон поддержал планы Берна провести саммит Европейского политического сообщества

ЕПС было создано Евросоюзом по инициативе французского президента в 2022 году

БЕРН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в поддержку намерений Швейцарии принять саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

"Я приветствую ваши намерения организовать в Швейцарии следующий саммит Европейского политического сообщества. Вопросы безопасности и миграции должны быть подняты в рамках этой встречи", - отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим швейцарским коллегой Аленом Берсе.

ЕПС было создано Евросоюзом по инициативе Макрона в 2022 году. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом.

Одновременно французский лидер выразил надежду на то, что Швейцария и Еврокомиссия вскоре смогут вернуться к диалогу о заключении соглашения по институциональным вопросам.

Отвечая на вопрос о перспективах сближения Швейцарии и НАТО, Макрон заявил, что "верит в систему европейской обороны, которая не исключала бы развития двустороннего сотрудничества в этой сфере". По его словам, "европейским странам нужно стратегическое сближение, согласованность, больше общих программ, охватывающих исследования, производство и совместные действия".

Французский лидер считает, что страны Европы должны принимать более активное участие в организации собственной обороны. "Это касается вопросов бюджета, потенциала. Я надеюсь, что Швейцария сможет продолжать развивать сотрудничество с другими европейскими странами, в том числе Францией", - заключил он.