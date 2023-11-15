ХАМАС заявило о выведении из строя 11 единиц израильской техники в Газе за текущие сутки

В сообщении движения говорится, что в результате операций, проведенных "Бригадами Иззэддина аль-Кассама", были также убиты и ранены несколько израильских военнослужащих

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - утверждает, что за текущие сутки его бойцы в секторе Газа смогли поразить и вывести из строя 11 единиц военной техники израильской армии.

Согласно сообщениям, размещенным в Telegram-канале движения, в результате операций, проведенных "Бригадами Иззэддина аль-Кассама", были также убиты и ранены несколько израильских военнослужащих. Точнее число погибших и раненых не обозначается.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа.