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обновлено 15 ноября, 19:40
Саммит АТЭС

Лидеры КНР и США начали первую примерно за год очную встречу

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. Doug Mills/ The New York Times via AP, Pool
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин
© Doug Mills/ The New York Times via AP, Pool

Переговоры китайского и американского лидеров проходят на полях саммита форума АТЭС

САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали первые примерно за год очные двусторонние переговоры.

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Нынешняя встреча лидеров двух стран проходит в поместье Филоли, которое расположено примерно в 40 км южнее Сан-Франциско (штат Калифорния) и является памятником американской истории и архитектуры. Переговоры китайского и американского руководителей идут на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Белый дом транслировал на своем интернет-сайте церемонию торжественной встречи Джо Байденом Си Цзиньпина. Лидеры пожали друг другу руки. Одна из журналисток пресс-пула главы администрации США прокричала вопрос о том, какой "сигнал" Джо Байден намерен подать Си Цзиньпину. Однако президент США не стал на него отвечать. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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