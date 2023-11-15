В Палестине заявили, что Израиль не достиг своих целей в ходе агрессии против Газы

Как считает Мухаммед Штайе, Израиль "стремился разрушить саму идею решения палестинской проблемы путем создания двух государств"

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские власти не смогли добиться ни одной из своих целей во время агрессии против палестинского сектора Газа. Такое мнение высказал премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

"Израиль не достиг ни одной из своих целей в войне проив сектора Газа", - указал Штайе, слова которого привел телеканал Al Hadath. По словам палестинского премьера, "против Газы велась систематическая война еще до 7 октября [начала резкой эскалации напряженности в секторе]".

Как отметил Штайе, Израиль "стремился разрушить саму идею решения палестинской проблемы путем создания двух государств, выталкивая сектор Газа из общих палестинских рамок".