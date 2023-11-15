15 ноября, 20:02

В Белом доме не уточнили, встретится ли Байден с делегацией Тайваня на саммите АТЭС

Джон Кирби назвал "важным событием" предстоящую встречу президента США с председателем КНР Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Представитель Белого дома отказался уточнить, ожидаются ли контакты президента США Джо Байдена с членами делегации Тайваня на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Мне нечего сказать на это счет", - заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Он назвал "важным событием" предстоящую встречу президента США с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что в ближайшие дни у Байдена "будет возможность провести ряд встреч". "Я не знаю, будет ли среди них встреча конкретно с [представителями] Тайваня", - добавил он.

По словам Кирби, США последовательно придерживаются политики "одного Китая" и "не поддерживают независимости Тайваня". "Мы не стремимся к тому, чтобы напряженность в Тайваньском проливе обернулась в том или ином виде конфликтом", - подчеркнул представитель Белого дома, заверив, что Вашингтон не стремится к изменению статус-кво за счет односторонних мер.

Переговоры в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом Си Цзиньпина и Байдена после вступления последнего в должность президента США, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите председателя КНР в США за шесть лет. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября, российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинТайваньБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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