Байден на открытии переговоров с Си Цзиньпином заявил, что замены очным встречам нет

Переговоры проходят на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на открытии переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния) заявил, что замен очным встречам лидеров не существует.

"Ничто не может заменить общение лицом к лицу. Я всегда считал наши контакты прямыми и искренними и всегда ценил их", - заявил американский лидер. Нынешние переговоры лидеров двух стран проходят в являющемся памятником американской истории и архитектуры поместье Филоли, которое расположено примерно в 40 км южнее Сан-Франциско.

"Господин председатель, мы давно знаем друг друга, - подчеркнул Байден. - Мы не всегда соглашались, что никого не удивляло, но наши встречи всегда были откровенными, открытыми и полезными".

По словам американского лидера, он "никогда не сомневался в искренности" слов председателя КНР. "Я ценю наше общение, поскольку считаю крайне важным, чтобы мы как два лидера ясно понимали друг друга и не допускали недоразумений и недопониманий", - подчеркнул Байден.

Переговоры в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом Си Цзиньпина и Байдена после вступления последнего в должность президента США, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите председателя КНР в США за шесть лет. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября, российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.