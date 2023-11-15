15 ноября, 19:39,
обновлено 15 ноября, 20:16
Саммит АТЭС

Байден: США и КНР должны гарантировать, что их конкуренция не перерастет в конфликт

Вашингтон намерен действовать именно в таком ключе, заявил американский президент

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай должны гарантировать, что их конкуренция не перерастет в конфликт, и Вашингтон намерен действовать именно в таком ключе. Об этом заявил президент США Джо Байден, открывая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Мы должны гарантировать, что конкуренция не превратится в конфликт. И мы также должны управлять ею ответственным образом - конкуренцией. Именно этого хотят Соединенные Штаты, именно это мы намерены делать. Кроме того, считаю, что этого от нас обоих хочет мировое сообщество", - сказал Байден.

Президент США также отметил, что лидеры несут ответственность перед своими народами и всем миром и должны сотрудничать, если это отвечает интересам сторон. "Важнейшие глобальные вызовы с которыми мы сталкиваемся, от изменения климата и борьбы с наркотиками до искусственного интеллекта, требуют наших совместных усилий", - подчеркнул Байден.

Нынешние переговоры лидеров двух стран проходят в являющемся памятником американской истории и архитектуры поместье Филоли, которое расположено примерно в 40 км южнее Сан-Франциско. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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