15 ноября, 19:52

Армения и ЕС подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении диалога

В документе МИД Армении отмечается, что стороны подчеркнули абсолютную необходимость установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Армения и ЕС приняли совместное заявление по итогам второго диалога по вопросам политики и безопасности и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога и сотрудничества в сферах внешней политики, политики безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

"Второй диалог высокого уровня ЕС - Армения по вопросам политики и безопасности состоялся в среду в Брюсселе. Опираясь на первую встречу диалога, состоявшуюся в Ереване в январе этого года, была подтверждена взаимная заинтересованность Армении и ЕС в дальнейшем укреплении политического диалога и сотрудничества в сферах внешней политики, политики безопасности и обороны. ЕС подтвердил свою однозначную поддержку суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ Армении и приветствовал готовность Армении к более тесному сотрудничеству с Европейским союзом", - говорится в релизе.

В документе МИД Армении отмечается, что стороны подчеркнули абсолютную необходимость установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. В связи с этим ЕС выразил поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, делимитации границ на основе соответствующих карт Генерального штаба СССР. "Армения подтвердила свою готовность принять участие во встрече лидеров в Брюсселе, организованной председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. ЕС приветствовал концепцию армянского проекта "Перекресток мира" как выражение приверженности правительства Армении установлению мира и сотрудничества в регионе и за его пределами", - сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

Армения высоко оценила быстрое развертывание гражданской миссии ЕС вдоль международно признанной границы между Арменией и Азербайджаном, а также поддержку, оказанную ей странами-членами ЕС. Армянская сторона также приветствовала готовность ЕС привлечь к участию в миссии третьи страны.

Стороны также затронули вопросы массового переселения армян из Нагорного Карабаха, подтвердив ранее заявленные позиции о том, что должны быть обеспечены права и безопасность карабахских армян, включая право на возвращение.

Следующий диалог Армения - ЕС по вопросам политики и безопасности состоится в Ереване в 2024 году. 

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