15 ноября, 20:15,
обновлено 15 ноября, 20:35

Корабль ВМС США сбил йеменский беспилотник в Красном море 15 ноября

AP Photo/ Aaron Favila, архив
© AP Photo/ Aaron Favila, архив

Летательный аппарат направлялся в сторону корабля, уточнили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Ракетный эсминец США Thomas Hudner класса Arleigh Burke сбил 15 ноября вылетевший с территории Йемена беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону корабля. Об этом говорится в письменном заявлении Пентагона.

"15 ноября во время транзита через международные воды Красного моря экипаж корабля Thomas Hudner (DDG 116) обнаружил беспилотный летательный аппарат, вылетевший из Йемена и направлявшийся в сторону корабля. В целях обеспечения безопасности американских военнослужащих экипаж Thomas Hudner сбил беспилотник", - отмечается в документе. 

Теги:
СШАЙемен
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация