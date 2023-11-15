Корабль ВМС США сбил йеменский беспилотник в Красном море 15 ноября

Летательный аппарат направлялся в сторону корабля, уточнили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Ракетный эсминец США Thomas Hudner класса Arleigh Burke сбил 15 ноября вылетевший с территории Йемена беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону корабля. Об этом говорится в письменном заявлении Пентагона.

"15 ноября во время транзита через международные воды Красного моря экипаж корабля Thomas Hudner (DDG 116) обнаружил беспилотный летательный аппарат, вылетевший из Йемена и направлявшийся в сторону корабля. В целях обеспечения безопасности американских военнослужащих экипаж Thomas Hudner сбил беспилотник", - отмечается в документе.