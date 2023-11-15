СМИ: Киев переживает военные и дипломатические неудачи, несмотря на поддержку Запада

Газеты Le Monde отмечает, что внимание западных стран сместилось в сторону конфликта на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти в Киеве переживают серию неудач в военном, дипломатическом и экономическом плане, даже несмотря на поддержку Запада. Об этом пишет газета Le Monde.

По ее мнению, "сценарий поражения Украины, несмотря на помощь западных стран, вполне вероятен".

"В Европе представляли защиту Украины как жизненно необходимую, но тучи сгущаются, ситуация находится в тупике, на горизонте маячит особо опасный кризис, вызванный сочетанием неблагоприятных факторов", - констатирует газета.

Издание отмечает, что во всех отношениях "негативные тенденции для Украины и ее союзников преобладают".

В условиях тяжелых военных потерь численность населения Украины не позволяет Киеву провести масштабную мобилизацию, указывает газета. В эти дни, отмечает Le Monde, проходят демонстрации жен украинских военнослужащих, возмущенных тем, что солдаты не получали отпуск более полутора лет.

Ситуацию усугубляет неспособность Киева компенсировать недостаток личного состава мощью вооружения. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал, что европейская военная промышленность не производит достаточно оружия для экспорта.

Неэффективность в дипломатии и экономике

На дипломатическом фронте война между Израилем и ХАМАС отвлекла от Украины внимание Запада, в частности США, которые вновь концентрируют усилия на Ближнем Востоке, добавляет Le Monde. Украина опасается, что "ей придется состязаться с Израилем за поставки американских вооружений и боеприпасов".

Издание указывает на очевидную неэффективность ограничения цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, принятого государствами Группы семи (G7) и Евросоюза в 2022 году. Доходы России от продажи нефти выросли в октябре на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года, отмечает Le Monde.