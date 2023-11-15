15 ноября, 20:24

Глава МВД Чехии предложит продлить до 5 декабря проверки на границе со Словакией

Вит Ракушан отметил, что дата может быть изменена, если кабмин примет иное решение

ПРАГА, 15 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан предложит правительству республики продлить временно восстановленные с 4 октября выборочные проверки на границах страны со Словакией до 5 декабря. Об этом политик сообщил журналистам.

"На предстоящем заседании правительства предложу продлить контроль на границах со Словакией до 5 декабря", - сказал он. Политик отметил, что дата может быть изменена, если кабмин примет иное решение. Необходимость продления проверок, которые должны были бы завершиться 22 ноября, вызвана, как подчеркнул Ракушан, тем, что и другие соседние государства, включая Германию, из-за нелегальных беженцев продлевают контроль на своих рубежах.

Со времени восстановления проверок на границе со Словакией чешская полиция задержала 1 141 нелегального беженца, пытавшегося транзитом через республику проникнуть в государства Западной Европы. Были также задержаны 54 контрабандиста, организовавших незаконное пересечение границы Чехии.

Контроль на границе со Словакией должен обеспечивать снижение числа беженцев из стран Ближнего Востока и Азии, которые нелегально проникают в Евросоюз. Проверки, как подчеркивают чешские власти, ни в коем случае не направлены против Словакии. 

Теги:
ЧехияСловакия
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