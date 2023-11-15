Президент Литвы к середине декабря объявит, будет ли претендовать на переизбрание

Гитанас Науседа собирается сообщить о своем решении перед поездкой на заседание совета ЕС

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал через месяц объявить, в каком качестве он будет участвовать в очередных президентских выборах в мае 2024 года - рядовым избирателем или претендентом на пост главы государства.

"Свое окончательное решение я обнародую перед поездкой на заседание Совета ЕС, которое состоится 14-15 декабря", - сказал он в эфире телеканала LNK.

Несмотря на временное умолчание, Науседа заявил, что практически определился. "По сути, я уже принял решение, но с одним неизвестным. Ответ рассчитываю получить в ближайшее время", - сказал он.

12 ноября стартовала политическая избирательная кампания на президентских выборах. С этого дня партии получили возможность регистрировать в Главизбиркоме своих кандидатов. То же самое касается тех претендентов, которые намерены выставить свои кандидатуры самостоятельно.

О намерении баллотироваться на пост главы государства заявили премьер-министр Ингрида Шимоните, экс-командующий вооруженными силами генерал-лейтенант запаса Валдас Туткус, мэр города Казлу-Руда Мантас Варашка, бывший в период пандемии ковида министром здравоохранения Аурелиюс Верига, профессор медицины Эдуардас Вайткус, общественный деятель Антанас Кандротас и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гедримас Еглинскас.

Президентские выборы состоятся 12 мая 2024 года. Если потребуется второй тур, он пройдет 26 мая.