15 ноября, 20:31
Военная операция на Украине

Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

Президент Украины подчеркнул, что техники стране поставили очень мало

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Переданные США танки Abrams не смогли сыграть большую роль на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало. Об этом заявил ее президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ, запись которой размещена на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков, - сказал он. - Abrams - не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. Abrams - первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя мне сказать сложно. Их число очень мало".

В сентябре США сообщили об отправке на Украину первой партии танков Abrams, которые были обещаны Киеву еще в начале года.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также около 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация