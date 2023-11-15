Саммит стран Вишеградской группы пройдет 22 ноября в Праге

Чехия в объединении с 1 июля выполняет обязанности председателя

ПРАГА, 15 ноября. /ТАСС/. Саммит государств Вишеградской группы (регионального объединения в ЕС, состоящего из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) пройдет в среду, 22 ноября, в Праге. Со ссылкой на администрацию чешского президента Петра Павела об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Чехия в объединении с 1 июля выполняет обязанности председателя, напоминает агентство.

Вишеградскую группу, отмечает агентство, рассматривают в Праге прежде всего в качестве консультативной площадки. Ее члены обсуждают представляющие взаимный интерес общие вопросы и детально не координируют свою внешнюю политику или политику в сфере безопасности. В региональном объединении существуют противоречия, что стало причиной уменьшения в последние годы совместных мероприятий. Отличаются позиции стран, в частности, по вопросу оказания военной помощи Украине. От нее сейчас воздерживаются Словакия и Венгрия.