15 ноября, 20:37

Саммит стран Вишеградской группы пройдет 22 ноября в Праге

Чехия в объединении с 1 июля выполняет обязанности председателя

ПРАГА, 15 ноября. /ТАСС/. Саммит государств Вишеградской группы (регионального объединения в ЕС, состоящего из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) пройдет в среду, 22 ноября, в Праге. Со ссылкой на администрацию чешского президента Петра Павела об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Чехия в объединении с 1 июля выполняет обязанности председателя, напоминает агентство.

Вишеградскую группу, отмечает агентство, рассматривают в Праге прежде всего в качестве консультативной площадки. Ее члены обсуждают представляющие взаимный интерес общие вопросы и детально не координируют свою внешнюю политику или политику в сфере безопасности. В региональном объединении существуют противоречия, что стало причиной уменьшения в последние годы совместных мероприятий. Отличаются позиции стран, в частности, по вопросу оказания военной помощи Украине. От нее сейчас воздерживаются Словакия и Венгрия. 

Теги:
Чехия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация