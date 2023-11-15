Более 3,6 тыс. человек в Газе все еще числятся пропавшими без вести

Как уточнили в пресс-службе властей анклава, 1 770 из них - это дети

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Более 3,6 тыс. палестинцев в секторе Газа все еще числятся пропавшими без вести после обстрелов со стороны Армии обороны Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу властей анклава.

По ее сведениям, "число пропавших без вести [палестинцев Газы], которые остаются под завалами, составляет 3 640, из них 1 770 - это дети".

Согласно последним данным властей Газы, с 7 октября в секторе погибли 11 500 человек, в том числе 4 710 детей и 3 160 женщин.