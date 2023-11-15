15 ноября, 20:43

Штайнмайер и Ниинистё считают, что РФ использует мигрантов для дестабилизации ЕС

Газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники ранее писала, что правительство Финляндии намерено закрыть погранпереходы на границе с Россией для обеспечения национальной безопасности

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Финляндии Саули Ниинистё утверждают, что Россия целенаправленно использует мигрантов для дестабилизации обстановки в их странах.

"Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим", - заявил Ниинистё в Бонне на пресс-конференции со своим германским коллегой. Его слова приводит агентство DPA. Ниинистё считает, что мигранты из третьих стран прилетают в Москву и затем там за деньги им якобы помогают добраться до границы с Финляндией.

"Я предполагаю, что в России и в других местах очень точно знают, насколько сложные эти дискуссии [на тему миграции] и что они вызывают в государствах, таких как Финляндия и Германия, в том числе внутригосударственные волнения и тем самым политические трудности. Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем случайно", - утверждал в свою очередь Штайнмайер.

Ранее в среду газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщила, что правительство Финляндии намерено закрыть погранпереходы на границе с Россией в четверг для обеспечения национальной безопасности.

Министр внутренних дел страны Мари Рантанен ранее заявила, что власти Финляндии решили начать подготовительную работу по ограничению движения на границе с Россией. Финская сторона сообщала о прибытии на восточную границу на этой неделе около 60 человек без документов, попросивших убежища. На прошлой неделе их было 71. Как сообщала погранслужба, речь не идет о гражданах РФ, большинство - выходцы с Ближнего Востока. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также допустил возможность закрытия отдельных или даже всех КПП на границе с Россией.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль глубоко сожалеет, что власти Финляндии выбрали путь сознательного дистанцирования от прежних добрых отношений с Россией. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что Финляндия откажется от идеи полностью перекрыть границу между странами. 

Теги:
ГерманияФинляндияРоссия
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