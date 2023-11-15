Си Цзиньпин указал Байдену на препятствия для глобальных цепочек поставок

Мировая экономика начала восстанавливаться, но для этого недостаточно импульсов, отметил председатель КНР

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Калифорнии указал американскому лидеру на усиливающийся протекционизм и препятствия для глобальных цепочек поставок. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Последний раз мы с вами встречались на [острове] Бали. С тех пор прошел год и было много событий, - подчеркнул Си Цзиньпин, встретившийся с Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Переговоры лидеров двух стран проходят в поместье Филоли, в 40 км южнее Сан-Франциско. - Мировая экономика начала восстанавливаться, но для этого недостаточно импульсов. Существуют препятствия для отраслевых цепочек поставок, усиливается протекционизм".

Председатель КНР уточнил, что проблемы "очень заметны". Он также обратил внимание, что пандемия коронавируса завершилась, однако ее последствия по-прежнему ощутимы.

"Китайско-американские отношения <...> должны способствовать повышению благосостояния народов двух стран, нам следует демонстрировать приверженность прогрессу человечества", - заявил Си Цзиньпин.

Переговоры председателя КНР с нынешним главой Белого дома - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встречаются второй раз (первый был в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано участие в саммите АТЭС.