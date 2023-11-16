15 ноября, 21:16

В Румынии прошли первые стрельбы с применением ЗРК Patriot

Всего было выпущено три ракеты, пуск третьей прошел с опозданием примерно на час

БУХАРЕСТ, 16 ноября. /ТАСС/. Первые стрельбы с применением ЗРК Patriot прошли в Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Штаба обороны (Генерального штаба) вооруженных сил страны.

"Начальник Штаба обороны генерал Даниел Петреску принял участие в дне открытых дверей на тактических учениях войск с реальными стрельбами <...>, организованном в среду, 15 ноября, на стрелковом полигоне Капул-Мидия", - говорится в сообщении. "Целью учебного мероприятия была проверка работы первой системы ракет "земля - воздух" Patriot, поступившей на вооружение ВВС Румынии в 2020 году, и подготовка к увеличению ее оперативного потенциала, - отметил штаб. - Сценарий демонстративной части предполагал выявление, преследование и нейтрализацию системой Patriot воздушных целей, симулируемых различными типами дронов".

Как уточнило агентство Agerpres, были запущены три ракеты, третий пуск произошел с опозданием примерно на час. Командир 74-го полка Patriot полковник Вирджил Тоша объяснил инцидент "незначительной технической проблемой" в обеспечении связи между контрольным пунктом и одной из пусковых установок. Запланированная пресс-конференция премьер-министра Марчела Чолаку после инцидента не состоялась, он уехал после учений, отмечает агентство.

Румыния провалила тест американского ЗРК Patriot, считает новостной портал Observator. По его данным, пусковая установка потеряла связь с одной из ракет, поэтому автоматически была запущена другая ракета. Хваленая система Patriot, доставленная за большие деньги из США, сломалась, точнее не сработала, как было предусмотрено, отмечает газета Cotidianul. 

Теги:
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