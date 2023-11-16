Литва выступила за более ранний срок размещения в стране бригады Бундесвера

Фактор времени играет не в пользу Вильнюса, подчеркнул литовский президент Гитанас Науседа

ВИЛЬНЮС, 16 ноября. /ТАСС/. Вильнюс с удовлетворением встретил бы известие о более раннем сроке размещения на территории Литвы бригады Бундесвера (ВС ФРГ). Об этом в эфире телеканала LNK заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Я говорил на эту тему пару дней назад с президентом Германии во время моего визита в Берлин, говорил о том, что было бы хорошо ускорить процесс, насколько это возможно", - сказал он. По словам президента, фактор времени играет не в пользу его страны.

Президент подчеркивал в разговоре со своим германским коллегой тот факт, что Литва до конца 2026 года подготовит всю инфраструктуру, необходимую для дислокации бригады Бундесвера. "Я подчеркнул, что мы приветствовали бы ускорение процесса переброски бригады", - отметил Науседа.

Как ранее сообщило Минобороны Литвы, в декабре будет утвержден детальный план работ по размещению бригады союзников, а во второй половине 2024 года планируется подписание межправительственного соглашения о ее дислокации в Литве.

Постепенное прибытие подразделений начнется в 2024 году, однако в полном составе бригада будет размещена к 2027 году.