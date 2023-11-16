Си Цзиньпин указал Байдену на ответственность глав ведущих держав за судьбы мира

Как отметил председатель КНР, Пекин и Вашингтон выстраивают друг с другом отношения на фоне стремительных изменений на международной арене

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Руководители таких ведущих держав, как и Китай и Соединенные Штаты, несут большую ответственность за судьбы народов и всего мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Калифорнии.

"Мы с вами стоим у руля китайско-американских отношений и на нас возлагается большая ответственность. Как перед народом, так и перед миром, перед историей", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Как уточнил китайский лидер, Пекин и Вашингтон выстраивают друг с другом отношения на фоне стремительных изменений на международной арене. Он отметил, что на этой планете "есть место и для Китая, и для США".

"Успехи каждого из нас - это наши обоюдные возможности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Переговоры председателя КНР с нынешним главой Белого дома - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встречаются второй раз (первый был в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.