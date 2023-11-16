15 ноября, 21:22
Саммит АТЭС

Си Цзиньпин указал Байдену на ответственность глав ведущих держав за судьбы мира

Как отметил председатель КНР, Пекин и Вашингтон выстраивают друг с другом отношения на фоне стремительных изменений на международной арене

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Руководители таких ведущих держав, как и Китай и Соединенные Штаты, несут большую ответственность за судьбы народов и всего мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Калифорнии.

Читайте также
Что известно об Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве

"Мы с вами стоим у руля китайско-американских отношений и на нас возлагается большая ответственность. Как перед народом, так и перед миром, перед историей", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Как уточнил китайский лидер, Пекин и Вашингтон выстраивают друг с другом отношения на фоне стремительных изменений на международной арене. Он отметил, что на этой планете "есть место и для Китая, и для США".

"Успехи каждого из нас - это наши обоюдные возможности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Переговоры председателя КНР с нынешним главой Белого дома - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встречаются второй раз (первый был в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация