Президент Словакии обсудила с Зеленским поддержку Украины

Зузана Чапутова выразила украинскому лидеру свою солидарность с ним

БРАТИСЛАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова обсудила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку Киева. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на странице Чапутовой в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора с президентом Зеленским я выразила свою солидарность с ним и поздравила его с прогрессом, которого добилась Украина в процессе интеграции в Евросоюз. Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины, что является важным шагом на пути в ЕС. Мы также говорили о дальнейшем сотрудничестве Словакии и Украины и о формах нашей поддержки Украины. [Ее поддержка] соответствует интересам Словакии в сфере безопасности", - написала Чапутова.