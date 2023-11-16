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Президент Словакии обсудила с Зеленским поддержку Украины

Зузана Чапутова выразила украинскому лидеру свою солидарность с ним

БРАТИСЛАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова обсудила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку Киева. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на странице Чапутовой в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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"В ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора с президентом Зеленским я выразила свою солидарность с ним и поздравила его с прогрессом, которого добилась Украина в процессе интеграции в Евросоюз. Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины, что является важным шагом на пути в ЕС. Мы также говорили о дальнейшем сотрудничестве Словакии и Украины и о формах нашей поддержки Украины. [Ее поддержка] соответствует интересам Словакии в сфере безопасности", - написала Чапутова. 

Теги:
УкраинаСловакияЗеленский, Владимир АлександровичЧапутова, Зузана
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