Мэр Сан-Франциско надеется, что протесты незначительно повлияют на работу саммита АТЭС

Лондон Брид отметила, что власти не будут мешать людям проводить демонстрации до тех пор, пока не будет насилия и вандализма

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Сан-Франциско (штат Калифорния) считают, что массовые протесты в городе могут оказать влияние на ход саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но оно, вероятно, не будет значительным. Об этом заявила в беседе с корреспондентом ТАСС мэр Сан-Франциско Лондон Брид.

"Мы надеемся, что нет", - ответила она на вопрос о том, помешают ли различные демонстрации, проходящие в городе, проведению саммита. "В зависимости от числа людей, конечно, может быть, будет какое-то влияние. Но, пока не будет насилия и вандализма, мы и далее позволим людям мирно протестовать здесь в Сан-Франциско", - подчеркнула она.

"Могут возникнуть некоторые задержки. Может быть, уже есть какое-то влияние на дорожное движение и на возможность людей перемещаться в целом", - отметила Брид. Сотни людей принимают участие в акциях протеста против проведения в Сан-Франциско саммита АТЭС, они собрались в нескольких местах у ограды вокруг Москоне-центра, где проходит форум.