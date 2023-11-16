Британский парламент не будет обсуждать предложение призвать к перемирию в Газе

Шотландская национальная партия обратилась к правительству с требованием содействовать прекращению огня в анклаве, за обсуждение этого вопроса высказались 125 депутатов и 293 проголосовали против

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты британского парламента отклонили предложение Шотландской национальной партии (ШНП), требующей от Лондона немедленно призвать к прекращению огня в секторе Газа. В ходе вечернего голосования, результаты которого были объявлены в среду в прямом эфире на парламентском телеканале, предложение ШНП вынести этот вопрос на обсуждение поддержали 125 депутатов, против проголосовали 293.

В преддверии голосования у здания парламента собрались до 1,5 тыс. активистов с флагами Палестины, которые скандировали лозунг "Перемирие сейчас же". Как передает телеканал Sky News, на улицах остается лишь несколько сотен людей, которых убеждают разойтись сотрудники полиции.

Консервативное правительство Риши Сунака и оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером выступают против идеи прекращения огня в Газе, считая, что радикальное палестинское движение ХАМАС не будет соблюдать перемирие и использует его, чтобы перегруппироваться и эффективнее противостоять израильским военным. Обе политические силы поддерживают объявление пауз для доставки в анклав гуманитарной помощи и освобождения заложников.

Против такого подхода открыто выступили несколько десятков депутатов-лейбористов, считающих, что Великобритания должна добиваться объявления перемирия Израилем. Чтобы проголосовать за предложение ШНП в нарушение партийной дисциплины, девять парламентариев покинули теневое правительство Стармера. Как отмечают политические обозреватели, это серьезный вызов авторитету лидера лейбористов, который не хочет выступать с критикой Израиля, так как еще недавно вел кампанию по борьбе с антисемитизмом внутри партии. Активная пропалестинская позиция предшественника Стармера Джереми Корбина стала одой из причин его вынужденного ухода с поста главы Лейбористкой партии.

Альтернативное предложение лейбористов вынести на обсуждение вопрос о гуманитарных паузах, не содержащее призывов к перемирию, также не было принято - 183 голоса за при 290 против.