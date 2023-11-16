15 ноября, 21:42
Палестино-израильский конфликт

Британский парламент не будет обсуждать предложение призвать к перемирию в Газе

Шотландская национальная партия обратилась к правительству с требованием содействовать прекращению огня в анклаве, за обсуждение этого вопроса высказались 125 депутатов и 293 проголосовали против

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты британского парламента отклонили предложение Шотландской национальной партии (ШНП), требующей от Лондона немедленно призвать к прекращению огня в секторе Газа. В ходе вечернего голосования, результаты которого были объявлены в среду в прямом эфире на парламентском телеканале, предложение ШНП вынести этот вопрос на обсуждение поддержали 125 депутатов, против проголосовали 293.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

В преддверии голосования у здания парламента собрались до 1,5 тыс. активистов с флагами Палестины, которые скандировали лозунг "Перемирие сейчас же". Как передает телеканал Sky News, на улицах остается лишь несколько сотен людей, которых убеждают разойтись сотрудники полиции.

Консервативное правительство Риши Сунака и оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером выступают против идеи прекращения огня в Газе, считая, что радикальное палестинское движение ХАМАС не будет соблюдать перемирие и использует его, чтобы перегруппироваться и эффективнее противостоять израильским военным. Обе политические силы поддерживают объявление пауз для доставки в анклав гуманитарной помощи и освобождения заложников.

Против такого подхода открыто выступили несколько десятков депутатов-лейбористов, считающих, что Великобритания должна добиваться объявления перемирия Израилем. Чтобы проголосовать за предложение ШНП в нарушение партийной дисциплины, девять парламентариев покинули теневое правительство Стармера. Как отмечают политические обозреватели, это серьезный вызов авторитету лидера лейбористов, который не хочет выступать с критикой Израиля, так как еще недавно вел кампанию по борьбе с антисемитизмом внутри партии. Активная пропалестинская позиция предшественника Стармера Джереми Корбина стала одой из причин его вынужденного ухода с поста главы Лейбористкой партии.

Альтернативное предложение лейбористов вынести на обсуждение вопрос о гуманитарных паузах, не содержащее призывов к перемирию, также не было принято - 183 голоса за при 290 против. 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация