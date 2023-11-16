15 ноября, 21:44,
обновлено 15 ноября, 21:54
Саммит АТЭС

В Сан-Франциско завершилась двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина

Переговоры президента США с председателем КНР стали седьмыми по счету контактами с января 2021 года

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций обеих сторон на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния) завершились. Об этом говорится в сообщении журналистов пресс-пула Белого дома.

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"Двусторонняя встреча президента Байдена и председателя Си [Цзиньпина] в расширенном формате завершились в 13:35 (00:35 мск 16 ноября)", - говорится в распространенном сообщении.

Переговоры председателя КНР с нынешним главой Белого дома - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встречаются второй раз (первый был в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите АТЭС. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
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