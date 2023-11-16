Си Цзиньпин: противостояние Китая и США приведет к невыносимым последствиям

Председатель КНР подчеркнул, что страны не могут прекратить взаимодействие

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Противостояние между Китаем и Соединенными Штатами обернется невыносимыми последствиями для всех. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Калифорнии.

"Последствия от конфликта и противостояния [между КНР и США] будут невыносимы для всех", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Как уточнил китайский лидер, такие крупные державы, как Китай и Соединенные Штаты, в принципе не могут прекратить взаимодействие. "А пытаться изменить друг друга было бы непрактично", - добавил он.

Переговоры председателя КНР с нынешним главой Белого дома - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встречаются второй раз (первый был в ноябре 2022 года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.