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Саммит АТЭС

Си Цзиньпин: противостояние Китая и США приведет к невыносимым последствиям

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. AP Photo/ Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
© AP Photo/ Alex Brandon

Председатель КНР подчеркнул, что страны не могут прекратить взаимодействие

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Противостояние между Китаем и Соединенными Штатами обернется невыносимыми последствиями для всех. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Калифорнии.

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"Последствия от конфликта и противостояния [между КНР и США] будут невыносимы для всех", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Как уточнил китайский лидер, такие крупные державы, как Китай и Соединенные Штаты, в принципе не могут прекратить взаимодействие. "А пытаться изменить друг друга было бы непрактично", - добавил он.

Переговоры председателя КНР с нынешним главой Белого дома - седьмые по счету контакты с января 2021 года, когда Байден вступил в должность президента. Очно главы двух государств встречаются второй раз (первый был в ноябре 2022 года на индонезийском острове Бали). Си Цзиньпин впервые за последние шесть лет находится в Соединенных Штатах с визитом, в ходе которого запланировано его участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭССи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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