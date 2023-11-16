КГБ участвовал в организации эвакуации граждан Белоруссии из Газы

Соответствующее поручение Комитету госбезопасности дал президент республики Александр Лукашенко

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии участвовали в организации эвакуации граждан республики из сектора Газа. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента республики Telegram-канал "Пул первого".

"На границе с сектором Газа наших граждан и членов их семей встречают сотрудники КГБ Республики Беларусь, выполнявшие поручение президента Беларуси [Александра Лукашенко] по эвакуации беженцев", - говорится в сообщении.

МИД Белоруссии 15 ноября сообщил о том, что Минском в контакте с коллегами из Израиля и Египта и при содействии России и Катара проведена работа по организации вывода белорусских граждан и членов их семей из Газы. По информации МИД, через пограничный переход "Рафах" на территорию Египта проследовали 43 человека.

Как сообщил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов, ведомство оказывает помощь в эвакуации из палестинского анклава граждан Белоруссии, которые затем самолетом будут доставлены в Москву. По его словам, 15 ноября в списке на эвакуацию значились 48 граждан республики.